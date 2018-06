Une application sur smartphone se substitue au papier pour faciliter la vie des entreprises

La société informatique tournaisienne BSIDE a imaginé une application mobile baptisée Mobinome pour les entreprises, pour digitaliser et faciliter le travail d’encodage des réparateurs, des chauffeurs, des ouvriers...

L’idée est de remplacer le support papier par le numérique. "Cette application permet d’optimiser les ressources humaines et matérielles. Elle a été pensée par et pour les utilisateurs de terrain", explique Pierre Stassen, directeur de BSIDE. "Notre fonction principale est de remplacer le papier, pour les feuilles de pointage pour les travailleurs, pour les feuilles de route des transporteurs... Nous ne demandons pas plus d’infirmation que si c’était une version papier, mais les informations sont communiquées via des écrans de téléphone portable, et en temps réel."

Le technicien reçoit par exemple sa mission sur son téléphone, l’ouvrier peut prendre une photo de chantier et terminer sa mission, l’employé peut gérer le stock ou géolocaliser le matériel...