Un vol de câbles entre Ath et Enghien cause de gros soucis sur le rail

Suite à un vol de câbles entre Ath et Enghien, Infrabel signale que le trafic subit des retards et va continuer à les subir pendant toute l'heure de pointe ce mercredi matin. Précisons tout d'abord qu'aucun train ne circule entre Ath et Enghien. La SNCB a mis en place des navettes de bus pour desservir la gare de Silly.

La majorité des trains sur la ligne Tournai-Bruxelles sont détournés vers Jurbise. Ce qui cause des retards environ 15 minutes mais qui engendre aussi des soucis sur la ligne Mons-Bruxelles, qui du coup est relativement engorgée. Infrabel se voit par ailleurs contraint de supprimer certains trains (deux trains supprimés depuis ce matin) afin de fluidifier le trafic.

Notons que des passages à niveau entre Ath et Enghien vont rester barrières abaissées pendant les réparations.

Infrabel annonce que les travaux vont certainement durer au moins pendante toute l'heure de pointe.

Les vols de câble pourtant sont en nette diminution, précise Frédéric Sacré. "Nous sommes passés de 1.362 faits en 2012 à 104 faits en 2017". Une diminution qu'on peut attribuer au fait qu'Infrabel remplace progressivement les câbles en cuivre par de l'aluminium qui a beaucoup moins de valeur.