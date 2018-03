Un violent incendie dans un immeuble à appartements de Rongy, 12 personnes à reloger

Un incendie s'est déclaré samedi après-midi dans un immeuble à appartements de Rongy, dans l'entité de Brunehaut, près de Tournai. Plusieurs corps de pompiers sont sur les lieux.

Selon le dispatching de la zone de secours de Wallonie picarde, cet incendie n'a pas fait de blessé. Il était 15h10 lorsque les services de secours ont été alertés qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements implanté au n°11 de la rue des Berceaux dans le village de Rongy (Brunehaut).

Venant de plusieurs casernes de la région tournaisienne, deux auto-échelles, cinq autopompes et quatre camions citernes ont été envoyés sur place. À 16h, on ignorait l'ampleur des dégâts et l'origine de cet incendie. Le major Olivier Lowagie, chef de la zone de Wapi, est arrivé sur les lieux.

12 personnes à reloger

"Le feu, qui est à présent maîtrisé, s'est déclaré dans ce que l'on appelle 'L'ancien couvent' de la rue des Berceaux. Ce bâtiment a été transformé en petits logements. Il y avait précisément 9 appartements occupés par 12 personnes adultes. Il n'y a pas d'enfants. Ces 12 personnes devront être relogées. Les services du CPAS ont été alertés et nous sommes à la recherche de logements pour les abriter dès cette nuit. À partir de lundi, un numéro de téléphone (069/36.29.66) sera mis à disposition de ces personnes au sein de l'administration communale de Brunehaut", indiquait samedi en fin d'après-midi Pierre Wacquier (PS), bourgmestre de Brunehaut.