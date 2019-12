Un village de vacances "100% écologique" prend ses quartiers à Antoing

Particularité du domaine? On ne peut s'y déplacer qu'à vélo, en voiturette de golf ou en bateau. Les voitures sont priées de rester sur le parking de dissuasion, à l'entrée du site. Le projet se dit 100% durable, et travaille à 98% avec des entreprises belges. Les espaces de restauration feront appel à des producteurs locaux.

Ecologique, vraiment ?

Mais l'écologie n'est-elle pas juste un argument marketing? Le prince Edouard de Ligne, fondateur du projet, s'en défend : "Ce bois appartient à ma famille depuis des générations. Nous voulions que ce soit le projet qui s'adapte à la nature et pas l'inverse. Les habitations ont été construites sur les parcelles de forêt les plus clairsemées. Nous avons abattu le moins d'arbres possible et préservé toutes les belles essences".

Au total, une centaine d'arbres auraient été abattus pour l'instant. Mais pour le naturaliste Eddy Calonne, c'est déjà trop. Ancien membre du comité d'accompagnement du projet, il a démissionné car il estimait que le côté naturel du site était menacé, notamment par les voiries en béton.

Alors vrai projet écologique ou simple business? "Les deux ! On ne va pas se cacher, c'est un business aussi !" avoue Antoine Vanneste, directeur général de Your Nature. "Il y a 5 ans, on a choisi de se lancer dans cet aspect écologique qui n'était pas encore développé. C'était un coup de poker mais c'est vrai qu'on a tapé dans le mille, vu l'actualité et les préoccupations climatiques".