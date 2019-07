Un Tournaisien se lance le défi de traverser la Manche à la nage

Il a presque eu le temps de compter les carreaux au fond de la piscine. Depuis plusieurs mois, Florent Sutherland enchaîne les longueurs dans son couloir. Le Tournaisien de 25 ans – diplômé en éducation physique – multiplie les kilomètres d’entraînement en prévision d’un défi un peu fou qu’il s’est lancé il y a un an.

Fin septembre, Florent tentera en effet de traverser la Manche à la nage. Une trentaine de kilomètres dans les eaux froides de la mer du Nord pour relier la plage de Douvres en Angleterre à celle de Calais en France. "Il y a 35 kilomètres à vol d’oiseau, mais dans ce genre de traversée on ne fait jamais une ligne droite, précise le Tournaisien. Avec les courants, je m’attends à faire entre 40 et 55 kilomètres pour voir large."

"Pas grand-chose à perdre"

L’exploit est loin d’être inédit. De nombreux nageurs ont déjà accompli la performance. C’est d’ailleurs l’un d’entre eux – un jeune français – qui a donné l’inspiration à Florent. "A l’époque, ça m’avait beaucoup travaillé. Au plus j’y réfléchissais, au plus je me disais : pourquoi pas moi ? Finalement je n’ai pas grand-chose à perdre."

Pour mettre toutes les chances de son côté, Florent nage en mer, il participera également à quelques courses en eau libre d’ici septembre. Très serein par rapport au défi qui l’attend, le jeune Tournaisien avoue quand même une crainte : "Le froid !, dit-il. J’ai peut-être aussi un peu peur de me retrouver à un moment en mer sans même apercevoir des côtes anglaises et françaises. Je m’y prépare en faisant des séances d’hypnose, histoire de préparer mon inconscient à cette expérience."

Le Jour-J de la traversée n’est pas encore connu précisément. Il sera déterminé au dernier moment, en fonction de la météo, par la société anglaise qui accompagnera le nageur en bateau.