Un Tournaisien à Venise: "C'est un carnaval à vivre avant tout"

Xavier Gossuin voue une véritable passion pour les costumes et la danse. Le carnaval de Venise, c'est donc l'endroit idéal pour vivre son art, car c'est lui qui conçoit ses propres tenues vestimentaires. Le directeur artistique de l'école tournaisienne "Danse et Cie" est à Venise depuis le début du carnaval. Pour l'occasion, ce personnage atypique loue un palais au cœur de la cité vénitienne qu'il partage avec une dizaine d'amis : "Je vais au carnaval de Venise chaque année depuis bientôt trente ans parce que c’est le seul endroit où l’on peut vraiment se permettre de vivre comme à l’époque", explique Xavier. Il a emmené avec lui treize costumes faits main, sur le thème de son personnage favori : "Sissi". "Bien sûr, à Venise, il n'y a pas de voiture. Ça aide beaucoup, mais le décor est là comme un élément gigantesque pour nous permettre de mettre en valeur les costumes du XVIe siècle jusqu'à nos jours." Les bals s'enchaînent tout au long de la semaine. Il a notamment déjà participé au "Chocolat", un thé à la vénitienne où l’on déguste un chocolat très épicé comme au XVIIIe siècle.

Le carnaval, c'est jour et nuit. Dans un restaurant de Venise, Xavier a l'honneur de poser devant une photo de lui, prise et repeinte il y a dix ans. - © Xavier Gossuin

Le carnaval, ça nous permet de rentrer dans des palais privés, de découvrir des lieux extraordinaires grâce à la magie du costume.

Le carnaval de Venise est vivant et assez codifié. Cela influence les choix vestimentaires de Xavier: "Pour moi, c’est important d’avoir une nouvelle tenue à chaque représentation. À chaque fois que je pars à un bal ou à une manifestation officielle, il est important pour moi d’avoir un costume différent. Mes tenues sont très variées et elles sont bien sûr liées au XIXe siècle ainsi qu'au personnage de Sissi. Je ne fais pas de copie de ses robes, mais je m’inspire fortement de sa personnalité, allant des crinolines aux tournures en passant par les robes presque "belle époque", proches du corps. Les volumes changent donc très fort. Les traînes pour le soir, les robes sans traîne pour la journée. En fonction des thèmes des fêtes, on essaie d’adapter le costume."