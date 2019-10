Un théâtre itinérant en plein coeur de la Cité Parc à Marcinelle

Un théâtre itinérant a installé ses chapiteaux en plein cœur de la Cité Parc à Marcinelle. Du 2 au 4 octobre, La Compagnie des Nouveaux Disparus joue sa nouvelle création : " L’Epopée Gipsy ". Ecoles et habitants de la cité ont pu assister au spectacle. Demain, une séance ouverte au public commencera à 19 heures



La Compagnie a ainsi installé ses quartiers sur le terrain mis à disposition par La Sambrienne. Le spectacle met en scène une famille de Roms qui décide de traverser l’Europe en musique pour sensibiliser les Européens sur leur condition.



Le but était de venir à la rencontre des habitants de la cité : pour eux, l’entrée est entièrement gratuite. Pour les autres, le tarif est de 5 euros. « C’est quand même dur de vivre ici », explique Jamal Youssfi, directeur artistique de la troupe, « et si nous, avec notre chapiteau, on peut vraiment casser cette image du quotidien et amener un petit bout de rêve et de couleur, c’est déjà ça de gagné.»



La Compagnie des Nouveaux Disparus en a également profité pour inviter plusieurs associations à son souk associatif qui a eu lieu mercredi. En tout, 10 asbl ont pu présenter leurs activités à travers des animations et des stands.



L’idée est née de Jamal Youssfi : « Avant, quand on venait tourner dans les quartiers, on mettait le chapiteau, on jouait notre spectacle, et puis en dehors du spectacle, il n’y avait rien. Puis à un moment on s’est dit : toute cette infrastructure qui est montée juste pour jouer le spectacle, pourquoi ne pas en faire profiter les habitants et l’associatif ? »



Après Marcinelle, La Compagnie des Nouveaux Disparus jouera à Jette et à Osseghem, à Bruxelles.