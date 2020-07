Un test ultra-rapide de détection du Covid en cours de développement à l'UMons

Une fierté montoise dans la course à la détection au Covid 19: un test ultra-rapide et ultra-efficace est en cours de développement à l'UMons, grâce à une collaboration entre la faculté de médecine, celle de pharmacie et la société Magnetrap. L'idée, c'est de détecter directement si un patient est positif ou pas. Le tout, ça grâce à la malaria. Peter Van Deputten le CIO de Magnetrap s'explique: "on était vraiment sur la même optique, et les contraintes liées à la détection de la malaria ont pu totalement répondre aux contraintes également liées à la détection du Covid. Donc, simplicité, rapidité du test, fiabilité du test, facilité d'utilisation". Concrètement, ce nouveau test devrait permettre au plus grand nombre d'avoir accès à cette méthode de détection. L'un des inconvénients majeurs des test actuels, étant leur prix. Avec le test en cours de développement, on devrait atteindre un prix abordable. "L'idée est vraiment que les médecins généralistes, les ambulanciers, puissent utiliser ce test et toute personne qui va se trouver en première ligne va pouvoir rapidement détecter si une personne est positive ou non au covid-19". Coût estimé: dix à quinze euros le test.

L'UMons aide aussi au développement d'une machine permettant la décontamination des masques par plasma.