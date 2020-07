Un suspect arrêté dans l'affaire de l'homme retrouvé mort à Charleroi

Un suspect a été placé sous mandat d’arrêt mercredi dans le cadre de l’homicide volontaire de Jean-Manuel Lange. La victime, âgée de 52 ans, a été découverte sans vie mercredi dernier, rue du Rivage à Charleroi, après avoir été portée disparue depuis le 5 juillet. Ce jour-là, l’homme avait quitté son domicile de la rue du Collège pour ne plus jamais y revenir.



Un avis de disparition inquiétante avait été émis à propos du quinquagénaire. Des recherches avaient été menées dans la journée de mercredi au niveau de la Sambre à Charleroi par la protection civile et la police de Charleroi afin de retrouver l’homme disparu.



Le corps de la victime avait finalement été découvert mercredi dernier à proximité du bâtiment des TEC de Charleroi à la rue du Rivage. La mort avait été considérée comme suspecte et un dossier avait été mis à l’instruction.



Une autopsie, effectuée le lendemain, avait conclu que le quinquagénaire avait été victime d’un homicide volontaire.



Le parquet de Charleroi a indiqué, ce jeudi, qu’un suspect a été placé sous mandat d’arrêt. "Ce dernier a été présenté mercredi vers 16h00 devant le juge d’instruction qui a décidé de le placer sous mandat d’arrêt", a indiqué le parquet, sans donner davantage de détails sur les circonstances du drame.



Le suspect comparaîtra ce vendredi 24 juillet devant la chambre du conseil de Charleroi.