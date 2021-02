Un septuagénaire agressé au couteau et gravement blessé par deux jeunes à Souvret

Un homme de 75 ans a été agressé à l’arme blanche par deux jeunes ce mardi 2 février en fin d’après-midi sur le site du 6 Perrier à Souvret (Courcelles). L’information a été confirmée par le parquet de Charleroi ce jeudi matin. La victime, transportée dans un état préoccupant en milieu hospitalier, présentait plusieurs blessures au thorax et à la gorge.



Un promeneur de passage sur le site a retrouvé la victime dans un état sérieux, gisant dans son sang. "La victime est un promeneur quotidien sur le site", a précisé le parquet de Charleroi. Cette dernière, encore consciente lors de l’intervention des secours, présentait plusieurs plaies au thorax et de plus petites blessures à la gorge.



Juste avant d’être transporté en milieu hospitalier, le septuagénaire a affirmé aux ambulanciers qu’il venait d’être agressé par deux jeunes, qui voulaient le voler. "La thèse d’un vol avec violence est actuellement retenue." Les jours de la victime ne sont plus considérés en danger. Un dossier a été mis à l’instruction pour tenter de retrouver les suspects, toujours en fuite.



Un appel à témoins sera également diffusé dès vendredi sur demande du juge d’instruction en charge du dossier pour obtenir des témoignages afin d’identifier les suspects.