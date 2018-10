Un sein en coton pour être moins seule contre le cancer

Des chiffres toujours aussi interpellants: 1 femmes sur 8 contracte un cancer du sein après 50 ans.

Le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation, Octobre rose.

Mais au-delà de la symbolique, des moyens concrets existent pour accompagner les femmes dans leur combat psychologique contre le cancer du sein.

Pour celles qui ont perdu un sein, il est désormais possible de leur tricoter des mamelons en coton. Le temps de la cicatrisation.



Sentiment de solitude

Apprendre que l'on a un cancer du sein. C'est une immense claque dans la figure. Encore plus quand on doit passer par l'ablation. "C'est un choc pour une femme. C'est la féminité la poitrine." Cathy a été opérée il y a 3 ans. Quand elle est sortie de l'hôpital. Elle s'est sentie très seule : "On est entouré par la famille, les amis. Mais on se sent seule par rapport à ce qu'on traverse. Et les gens ne comprennent pas. Ils demandent souvent pourquoi on est fatigué. Que c'est fini, c'est derrière nous. Mais c'est faux. Il y a énormément d'effets secondaires.

Le réconfort du sein en coton

En plus de la maladie, Cathy a dû affronter l'image d'elle-même un sein en moins. Alors pouvoir placer dans son soutien-gorge, un sein en coton, c'est plus que du réconfort : "C'est génial pour les dames qui ne supportent pas la prothèse qui est lourde, qui peut chauffer en été. Le coton, c'est une prothèse très légère qui est très douce et qui se cache très facilement dans un sein normal et qui est très agréable à porter".

Des ateliers de tricot à Mouscron?

Une idée soutenue par Pinklife et Véronique Declerq : "Le choc à assimiler est dur. Et l'idée qu'une amie peut faire un sein en coton pour la patiente, ou sa sœur ou que ce sont des femmes ou des hommes qui ont tricoté pour elle, qui ont pris du temps pour elle, c'est très important".

Le rêve serait d'organiser des ateliers réguliers de confection de sein en coton à l’hôpital de Mouscron. Pour le moment les seins en coton sont réalisés par "tricotines et crochetines" de Comines-Warneton.