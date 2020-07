Un Repair café itinérant pour réparer vos machines à coudre

Elles sont l’outil indispensable pour fabriquer des masques en tissu. Les machines à coudre ont été mises à contribution ces derniers mois. Conséquence : elles sont nombreuses à montrer des signes de faiblesse ou à carrément tomber en panne.

C’est pour cette raison que l’association "Repair Together" organise une tournée de réparations en Wallonie et à Bruxelles. L’atelier faisait escale ce samedi après-midi à Celles, près de Tournai, avec à la clef quelques dizaines de machines à remettre en état.

"Certaines machines ont des problèmes importants, il faut parfois changer une pièce, explique Catherine, la formatrice Repair Together. Mais ça ne représente que 10% des pannes qui se présentent chez nous. La plupart du temps, les machines n’ont besoin que d’un petit entretien pour redémarrer. Le but de ces ateliers est de montrer aux gens comment faire, et ainsi faire en sorte qu'ils soient un peu moins dépendants de la société de consommation. "

Un décrassage, un petit coup d’huile… et de nombreuses machines à coudre sont à nouveau opérationnelles. Loin d’être inutile pour Carine en cette période : "J’ai déjà fait des masques pendant le confinement pour la famille. Et après cet entretien, je vais pouvoir en refaire. Ca sera nécessaire parce qu’on va les utiliser plus souvent."

Pour venir en aide à d’autres couturières et couturiers, de nouveaux ateliers de "Repair Together" sont programmés dans les prochaines semaines à Liège, Fontaine L’Evêque, Bruxelles et Gembloux.