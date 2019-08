Un record de plus avec 800.000 voyageurs en juillet à l'aéroport de Charleroi

L'aéroport de Charleroi (BSCA) a enregistré 807.801 voyageurs en juillet, un nombre en augmentation de 3% par rapport à juillet 2018. Le CEO de BSCA, Philippe Verdonck, salue dans un communiqué "un mois record dans l'histoire de l'aéroport."



Cela correspond à 431.351 voyageurs au départ (+4%) et 376.450 voyageurs à l'arrivée (+3%).



Le taux de remplissage des avions est en très léger recul: à 90,08% contre 90,76% il y a un an.



En juillet, l'Italie a attiré le plus grand nombre de voyageurs devant l'Espagne, la France, le Maroc et la Pologne.



Les prochaines semaines verront le lancement de nouvelles liaisons, comme Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-De-France (Martinique) par Air Belgium, Koutaïssi (Géorgie) par Wizz Air, Tel Aviv par Ryanair ou encore Vienne par Laudamotion.