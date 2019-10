Un prêt européen de 20 millions accordé à l’entreprise Univercells de Gosselies

La société Univercells, basée à Gosselies, vient d'obtenir un prêt de 20 millions d'euros pour produire de nouveaux vaccins. Le prêt a été accordé par la BEI, la Banque Européenne d'Investissements.



Depuis 2013, Univercells met au point des vaccins à moindre coût et accessibles plus facilement.



Ce prêt concerne la production de quatre vaccins qui ne sont pas suffisamment disponibles: ceux contre la polio, la rougeole, la rubéole et la rage.