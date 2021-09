Un potager pédagogique sur le terrain vague de l'ancien hôpital civil de Charleroi

L'hôpital civil de Charleroi démoli il y a quelques années a laissé place à un énorme terrain vague entre le boulevard Zoé Drion et le boulevard Joseph II. En attendant la concrétisation d'un projet immobilier, le CPAS de Charleroi a décidé de créer sur cet immense site un potager urbain à vocation pédagogique. "On a voulait occuper le site de façon temporaire mais de façon intéressante. Comme il y a très peu d'endroits pour cultiver en centre-ville, on trouvait que ce projet de potager avait vraiment tout son sens", explique Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi.

Depuis août 2020, une cinquantaine de riverains, membres d'associations et bénéficiaires du CPAS viennent chaque semaine travailler au potager de Zoé. Ce potager urbain se veut pédagogique : "Nous avons des formateurs en maraîchage qui apprennent aux participants comment on plante, comment on cultive et comment on peut reproduire des cultures chez soi, même quand on a qu'un tout petit balcon", précise le président du CPAS.