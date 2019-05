Un Pôle Santé verra bientôt le jour à Farciennes

Les habitants de Farciennes et des alentours pourront bientôt se faire soigner au sein d'un Pôle Santé. Un centre pluridisciplinaire avec deux objectifs: proposer aux patients un meilleur encadrement et attirer de jeunes médecins dans la commune pour lutter contre la pénurie de généralistes.



Assurer la relève

C'est un problème qu'on évoque beaucoup à la campagne mais des zones plus urbaines souffrent aussi de cette pénurie de médecins généralistes. A Farciennes précisément, il n'en restait plus que trois, plutôt vieillissants, et personne pour prendre la relève. Ces trois médecins ont donc réfléchi ensemble à une manière d'attirer de jeunes diplômés dans leur commune: « Il fallait que nous rendions notre métier plus attractif. Or ces jeunes médecins veulent vivre différemment, avec une possibilité de travailler à plusieurs au sein d'une même structure et donc de manière moins intense que ce que nous avions connu dans nos premières années », nous explique Jean-Philippe Monette, l'un des médecins à l'origine du projet.

Les trois généralistes ont donc rassemblé leur patientèle, pour la gérer ensemble. Et ça a fonctionné: de trois médecins il y a une dizaine d'années, ils sont passés à 13 aujourd'hui. Des assistants sont en effet finalement restés à Farciennes pour bénéficier de cette structure.

D'une activité commune à un centre pluridisciplinaire

C'est donc cette structure existante qui va se moderniser dans les prochains mois pour devenir un Pôle Santé à part entière. Concrètement, les patients pourront y trouver une maison médicale d'un côté, avec 8 cabinets pour médecins généralistes et spécialistes et une salle réservée aux soins infirmiers et paramédicaux (kiné, diététique, psychologie,...) et une pharmacie de l'autre.



Ce Pôle Santé sera situé le long de la rue Fernand Stilmant et de la placette de l'école Waloupi. Le chantier a démarré. Il devrait être terminé d'ici la fin de l'année.