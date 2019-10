Un plan de cent millions d'euros sur quinze ans pour développer l'aéroport de Charleroi

Dernier grand développement de l'aéroport de Charleroi - JT 19h30 - 08/05/2019 Lancement officiel ce mercredi du chantier de l'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi. C'est parti pour 2 ans de travaux jusqu'en juin 2021. Coût du chantier : 35 millions d'euros en tout. 1500 nouveaux emplois pour la région. Le but : passer de 2550 mètres à 3200 mètres de piste et pouvoir bien sûr accueillir des plus gros avions qui vont plus loin. L'aéroport de Charleroi mise aussi sur les vols intercontinentaux. On écoute Laurent Levêque, le président du conseil d'administration de l'aéroport.