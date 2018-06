Un papa tunisien, une maman anglaise et des enfants belges: cette famille vit un Mondial particulier

Une papa tunisien, une maman anglaise et des enfants belges : pour la famille Mahmoudi de Wodecq (Ellezelles), le tirage au sort du Mondial de football a bien fait les choses. Belgique, Tunisie et Angleterre s’affrontent dans le groupe G, de quoi mettre l’ambiance à la maison.

Entre les trois pays, les cœurs balancent. Même si tous les membres de la famille gardent une petite préférence pour l’équipe belge. "J’ai beaucoup de sympathie pour mon pays d’origine la Tunisie mais je supporte la Belgique, sourit Hamadi, le papa. Je suis passionné de foot et je suis vraiment fan de ces Diables rouges." Même topo pour Aïcha et Fayçal, les grands enfants de la famille qui se mettent à rêver d’une finale Belgique-Angleterre.

"J'en deviens presque schizophrène"

"Avec la Belgique, l’Angleterre et la Tunisie dans le même groupe, j’en deviens presque schizophrène, poursuit Fayçal. Lors du match Tunisie-Angleterre, j’étais euphorique dès qu’il y avait une occasion d’un côté ou de l’autre. C’est vraiment particulier de voir ces équipes jouer l’une contre l’autre. On ne connaîtra peut-être plus jamais une situation comme celle-là."

Au milieu de toute cette ferveur, Frances, la maman de nationalité anglaise, suit la compétition avec plus de distance. "Je supporte les trois équipes ", explique-t-elle, tout en nous assurant que tout le monde reste fair-play dans la famille. "On a gardé pas mal de contacts avec la famille en Angleterre via les réseaux sociaux, ajoute Fayçal. Depuis le tirage au sort, on se taquine. On n’a pas pensé à réunir tout le monde pour vivre le match ensemble. Mais on le fera peut-être en cas de finale entre les deux pays. Qui sait ?"

"J'espère que les Tunisiens ne prendront pas un 4-0"

Pour le match de samedi entre la Belgique et la Tunisie, personne ne voit les Diables s’incliner. "Je serais satisfait avec un match nul ", glisse toutefois Hamadi. Sa fille Aïcha mise plutôt sur un succès belge : "Mais j’espère vraiment que les Tunisiens ne prendront pas un 4-0. Une victoire 2-0 des Belges, ça serait pas mal."

Toute la famille a rendez-vous samedi sur le coup de 14 heures pour voir si le pronostic se confirme.