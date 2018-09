Un nouvel hymne pour Charleroi

Il est signé Hubert Michel, un notaire à la retraite qui chante et qui compose depuis cinq ans. "Charleroi, on y croit" est un titre teinté de nostalgie et résolument optimiste. L'artiste amateur vit désormais à Tarcienne (province de Namur).

Un hymne à la gloire du pays noir

"Charleroi: on y croit", ce n'est pas un slogan de campagne, mais un hymne à la gloire du pays noir. Il est l'oeuvre d'Hubert Michel, un ancien notaire de 72 ans qui profite de sa retraite pour composer.



Et cette chanson est également un clip remplis de belles images de Charleroi. Hubert Michel les a puisées dans les archives de son frères, Thierry Michel, réalisateur. Et vous? Qu'en pensez-vous?