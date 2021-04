Un nouvel escadron à Tournai : pour les militaires, les recrues et une armée plus réactive

À Tournai, la caserne Ruquoy accueille depuis lundi une nouvelle compagnie : l’escadron C. Cette unité qui dépend du 1/3 Bataillon de Lanciers est composée de quarante-deux soldats, mais elle pourra en compter jusqu’à cent trente. Auparavant, ceux-ci étaient rattachés à d’autres casernes du pays. Mais la plupart d’entre eux vivent dans le Hainaut et donc, ils ont saisi l’occasion de rejoindre Tournai, plus proche pour eux que les autres casernes wallonnes situées à Namur, Liège ou encore Marche-en-Famenne.

Le Pentagone de Tournai avait été menacé de fermeture il y a quelques années, mais ses activités se sont finalement poursuivies. Il accueille toujours le centre de formation logistique de l’armée, soit 240 cadres permanents, dont une centaine d’instructeurs et environ 200 étudiants présents chaque jour sur le site. Certains étudiants y viennent pour deux jours, d’autres pour onze mois. Au total, 3000 étudiants passent par ce centre chaque année. Mais avec l’escadron, c’est le retour d’une unité opérationnelle de la Brigade motorisée sur ce site tournaisien.

Des emplois mieux répartis

Décentraliser l’armée et lui assurer une présence dans des provinces "oubliées" comme le Hainaut, la Flandre occidentale et la Flandre orientale, c’est la volonté de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder. "Grâce à cela, on permet à des militaires de se rapprocher de leur domicile et donc d’améliorer leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L’autre objectif, c’est d’offrir aux jeunes de la région des perspectives pour intégrer la Défense. Il y a des emplois à la clé. Nous recruterons sous cette législature 10.000 militaires, soit 2500 par an."

Autre avantage de la "dispersion territoriale", selon la Défense : l’armée peut ainsi accroître sa capacité de réactivité en cas de crise ou de missions d’aide à la nation en répartissant géographiquement ses moyens.

Notre reportage audio sur l’installation de ce nouvel escadron à Tournai :