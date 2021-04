Un nouvel emplacement dédié aux bus des TEC à côté de la gare de La Louvière-Sud

Ce 1er avril 2021, les TEC inaugurent leur nouvelle gare des bus à La Louvière Sud. Situées à proximité de la gare SNCB, les nouvelles infrastructures améliorent le confort d’attente et la sécurité des navetteurs. Ce sont en effet dix nouveaux quais et huit abris qui remplacent l’ancien point d’embarquement.



Construite sur un site entièrement dédié aux TEC, la gare des bus est de forme ovoïde. Elle offre une zone d’embarquement et de débarquement plus grande mais surtout plus sécurisante pour les navetteurs notamment aux heures d’affluence. En effet, contrairement aux gares de bus disposant de quais parallèles, cette forme ovoïde évite aux passagers de traverser entre les quais et leur offre un cheminement piéton clair et sécurisé. Par ailleurs, le SELF, l’automate de vente, situé actuellement près du parking SNCB, sera prochainement déplacé et intégré à l’entrée de cet espace spécifique aux TEC.



L’accessibilité des lignes TEC étant une des priorités de la société de transport, ces dix nouveaux quais sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils regroupent plusieurs caractéristiques : hauteur adéquate des trottoirs pour permettre le déploiement de la rampe des bus, abaissement des trottoirs à l’entrée de la gare des bus pour faciliter la traversée piétonne, quais larges pour offrir une distance de manœuvre confortable à la montée et à la descente du bus, équipement de dalles podotactiles pour guider les personnes malvoyantes/non voyantes jusqu’aux portes du bus.



Un plan des quais, situé à l’entrée de la gare, vous indique auquel attendre votre bus. Le numéro des lignes est également repris sur un poteau d’arrêt à proximité du point d’embarquement.



Grâce aux relations entre les TEC et la Ville de La Louvière, huit abris ont également été placés. Ils disposent d’un banc, d’une valve d’affichage et permettent aux navetteurs d’attendre leur bus à l’abri des intempéries. Ils ont été financés par les TEC à hauteur de 80% mais seront désormais la propriété de l’administration communale qui aura en charge leur entretien.



Pour rappel, au départ, l’arrêt de bus La Louvière Sud était un poteau d’arrêt. Puis deux points d’embarquement lorsque l’affluence s’est accrue. En raison de sa liaison avec Namur et Bruxelles, le pôle ferroviaire gare du Sud s’est développé au fil du temps, prenant le pas sur la seconde station à La Louvière, la gare du Centre. En parallèle, les TEC ont également étoffé leur offre petit à petit. Avant la crise sanitaire, il y avait environ 4000 déplacements par semaine à partir ou en direction de la gare de La Louvière Sud. Cette augmentation de la fréquentation rendait le réaménagement des lieux indispensable.