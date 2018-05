Un nouveau centre aquatique entre Leuze et Péruwelz : reste à trouver le terrain...d'entente

La semaine dernière, la ministre MR Valérie De Bue annonçait un subside d'un peu plus de trois millions d'euros pour la construction d'une nouvelle piscine commune à Leuze et Péruwelz, un projet qui devrait voir le jour le long de la nationale 60 à hauteur de Bury. "Au plus ce sera près de l'incinérateur de Thumaide, mieux ce sera" affirment les bourgmestres des 2 communes qui s'unissent pour ce projet. Leur partenaire, Ipalle, va permettre notamment de répondre à plusieurs critères répondant aux objectifs du Plan piscine de la Région Wallonne. Le premier étant la réduction de l'empreinte carbone. "Ce centre aquatique" nous explique Bernard Verhoye, directeur des travaux à l'intercommunale Ipalle, "ce centre sera conçu pour répondre aux plus hautes exigences de performance énergétique. Le projet prévoit de se raccorder à la conduite chaleur devant alimenter la Zone d'activités économiques de POLARIS à partir du Centre de Thumaide; ce qui permettra d'encore mieux valoriser l'énergie produite par le site de traitement des déchets."

Ipalle et les communes de Leuze et Péruwelz avancent main dans la main - © RTBF

Mais ce qui préoccupe aussi les bourgmestres Westrade et Brotcorne, c'est le public visé et les écoles. Les 2 piscines vétustes de Leuze et Péruwelz ne permettent plus d'assurer l'apprentissage de la natation chez les plus jeunes, alors qu'un décret prévoit cette obligation dans le parcours scolaire. La nouvelle piscine sera équipée de 2 bassins et de 6 couloirs ainsi qu'un bassin d'apprentissage. Les familles et les clubs sportifs seront évidemment les bienvenus. Au départ, le projet des 2 communes portait sur un vaste centre prévoyant un espace bien-être et de l'horeca mais il a fallu revoir les ambitions à la baisse. Peu importe, le projet est un des 3 retenus dans le cadre de la construction d'une nouvelle infrastructure, le reste des projets portant sur de la rénovation et des travaux de réfection. Les sites actuels seront reconvertis à des fins sportives à Leuze, quant à la reconversion de celle de Péruwelz, elle tiendra compte de sa situation en liaison directe avec la parc Simon classé par le patrimoine wallon. La Région débloque un peu plus de 3 millions, reste plus de 4 millions à trouver. Il faut aussi imaginer une structure juridique pour gérer ce projet entre les 2 communes.

Reste encore à trouver un terrain et peut-être encore convaincre une commune d'investir. A Beloeil, on dit avoir été convié à quelques réunions mais on parle aussi d'effet d'annonce tant le projet reste encore très vague...La commune française toute proche de Condé-sur-Escaut se dit intéressée par la location mais impossible pour elle d'investir légalement. Aucun délai prévu pour la construction de cette piscine. Et beaucoup à Leuze et Péruwelz espèrent que ce ne sera pas un gros plouf...La volonté est de toute façon là et on le promet, elle devrait "survivre"aux élections d'octobre prochain.