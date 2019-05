Un mort dans une collision entre trois camions sur l’E42 à Gouy-lez-Piéton

Un accident mortel s’est produit mercredi matin sur l’autoroute E42 à hauteur de Gouy-lez-Piéton en direction de Mons. Trois camions sont entrés en collision. Un chauffeur roumain, au volant du troisième véhicule, a perdu la vie.



Un camion italien a soudainement freiné. Le camion français qui le suivait a ralenti mais le troisième, conduit par un chauffeur roumain, n’a pas freiné à temps et a embouti le poids lourd qui le précédait, le projetant sur la berme centrale.



Le chauffeur roumain est décédé et le camionneur français est blessé, confirment les secours.



À la suite de l’accident, l’autoroute E42 à Gouy-lez-Piéton vers Mons connaît de gros embarras de circulation. Des files se sont formées et une déviation a été mise en place via le R3 à Gouy-lez-Pieton.