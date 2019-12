Un monitoring de grossesse via smartphone développé par des étudiants de l'UMons

Les futures mamans pourront-elles bientôt contrôler l’état de santé de leur fœtus depuis leur smartphone ? C’est en tout cas l’objectif de deux étudiants de la Faculté Polytechnique de l’UMons.

Arthur Lefebvre et Julien Bertieaux sont en troisième année de bachelier. Le père d’Arthur est cardiologue et sa mère est gynécologue. En discutant ensemble, ils ont constaté que la médecine à distance était beaucoup plus développée en cardiologie qu’en gynécologie. "On y a vu une opportunité car ce projet s’inscrit complètement dans la tendance actuelle des hôpitaux de s’exporter hors de leurs bâtiments pour intervenir à distance", explique Julien.

Pour l'instant, une femme enceinte doit se déplacer chez son gynécologue ou à l'hôpital pour faire le monitoring. L'appareil est installé par une sage-femme ou par le gynécologue et l'analyse dure 30 à 40 minutes. "Ça peut poser problème car la future maman doit parfois prendre une journée de congé pour faire un monitoring de routine", poursuit Julien. "En plus, ça nécessite aussi du personnel médical à qui on prend du temps. Le but n’est pas de remplacer le suivi d’un(e) gynécologue. Il ne s’agit que des monitorings de routine. L’appareil, relié à l’application, sera loué et l’analyse se fera depuis son domicile, voire son lieu de travail, sans l’intervention d’une sage-femme."

MUM, pour Mobile Universal Monitoring, est encore en phase de développement. Les deux étudiants espèrent obtenir un prototype fonctionnel pour le mois de juin.