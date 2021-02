Un millier de Belges non prioritaires auraient été invités par erreur à se faire vacciner contre le coronavirus

Le système d'envoi des invitations à se faire vacciner contre le covid-19 a-t-il connu un bug, ce vendredi? En tous cas, il semble que de nombreuses personnes, qui ne font pas partie du public prioritaire, aient reçu une invitation à se faire vacciner.

Un millier de personnes convoquées par erreur

Des cas, se sont produits en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, selon Brigitte Aubert (cdH), la bourgmestre de Mouscron, qui regrettait ces envois erronés ce mardi matin sur les ondes de La Première: "Malheureusement, certaines personnes, erronément, ont été convoquées, mais c'est l'AViQ qui a envoyé ces convocations. Donc c'est une erreur, un couac, déplore la bourgmestre. Toute la Flandre, Bruxelles, et quelques autres centres en Wallonie ont subi ce problème". Toujours selon elle, un millier de personnes auraient ainsi été dirigées par erreur vers un centre de vaccination, et plusieurs centaines ont déjà obtenu un rendez-vous.

Un couac dans le logiciel?

Le directeur du Centre hospitalier de Mouscron, Grégoire Lefebvre explique que l'AViQ a formé des membres de l'hôpital hennuyer au logiciel conçu pour l'envoi de ces convocations, logiciel supposé respecter les groupes prioritaires. Mais quand les premières réponses sont arrivées, il a bien fallu constater que ces personnes n'auraient pas dû être sollicitées.

Seront-elles vaccinées quand même?

Parmi elles, on compterait par exemple des avocats, des notaires ou des travailleurs du CPAS. Question: ces 1000 personnes convoquées par erreur seront-elles vaccinées ou pas? "Oui", selon Grégoire Lefevre, "C'est dommage que ces personnes se mélangent avec celles qui devaient se faire vacciner en priorité. Toutefois, comme nous avons encore des horaires libres, ce n'est pas grave en soi, parce que toutes les personnes qui devaient se faire vacciner en auront l'occasion". Et le directeur de relativiser: "Ces personnes ont un peu de chance, finalement, parce qu'elles se feront vacciner un plus tôt que prévu via ce bug qui est survenu".

Corriger le tir

Une fois que le couac informatique a été détecté, les centres qui avaient déjà enclenché la prise de rendez-vous vendredi, que ce soit en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie ont donc interrompu l'envoi des convocations samedi. Mais trop tard, des centaines d'invitations erronées avaient déjà été envoyées. "Dimanche, des instructions nous ont été données pour pouvoir corriger le tir afin que cela ne se reproduise plus pour les futurs centres de vaccination qui commencé à fonctionner", précise encore le directeur de l'hôpital mouscronnois.

L'AViQ, que nous avons sollicitée, n'a pas souhaité commenter l'information.