Un massage bienvenu pour le personnel soignant dans la camionnette de Geoffroy à Charleroi

La crise sanitaire actuelle est dramatique pour le personnel soignant qui s’épuise. Face à cette situation, certains hôpitaux proposent des moments de détente et de bien-être pour leurs travailleurs. Le réseau du Grand Hôpital de Charleroi propose notamment des pauses massages. Une camionnette équipée se trouve sur le parking : une pause de quinze minutes y permet de se redonner du courage.



Geoffroy Tilkin, masseur, a été victime d’un burn-out il y a quelque temps. Alors, il a décidé de travailler au bien-être des autres en installant une petite salle d’attente et son cabinet dans une camionnette : "L’idée c’est de déconnecter complètement les gens de leur lieu de travail. Les amener dans une bulle de bien-être où il y a du chauffage et une diffusion d’huiles essentielles."



Le personnel de l’hôpital se succède dans la camionnette : 40 personnes sur la journée.



Lucie Augéri, responsable des Ressources Humaines, souligne que l’établissement hospitalier n’a pas attendu la covid-19 pour agir : "C’était déjà en place il y a plusieurs années, donc avant l’arrivée de la covid, mais c’est d’autant plus important maintenant puisque notre personnel est fatigué et a besoin que l’on s’occupe de son bien-être."



Après cette pause zen, le retour au boulot s’effectue effectivement dans un contexte tendu : une neuvième unité covid-19 sera ouverte dans les prochains jours dans le réseau privé des hôpitaux de Charleroi.