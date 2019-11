Un jeune Pont-à-Cellois lance son activité d'élevage de reptiles

Dans une autre pièce, deux iguanes reçoivent leur gamelle: du chicon, de la mâche, des pissenlits et de la scarole. "Ce sont des Brachylophus bulabula, une petite espèce d'iguanes des îles Fidji. Elle est actuellement menacée dans la nature. J'ai un groupe qui va arriver en décembre pour compléter mon groupe actuel et essayer de faire un petit programme de reproduction."

"C'est une espèce assez rare qui provient d'Afrique, explique-t-il tout en les nourrissant. Elever des animaux maintenus en captivité, ça peut être controversé mais ces espèces, dans deux ou trois ans, on ne les retrouvera plus dans la nature. J'aimerais éviter de les prélever dans la nature mais dans certains cas, on ne sait pas faire autrement. Avec la déforestation, leur biotope est détruit. Plutôt que de les laisser là au bord du chemin, en-dessous des pelles des tracteurs et des bulldozers, je préfère les récupérer et les maintenir en captivité pour sauver l'espèce."

A 18 ans, Boris Levecq habite encore chez ses parents à Pont-à-Celles. Lui… et sa trentaine de reptiles. Dans sa chambre à coucher, des terrariums abritent des caméléons et varans. C'est l'heure du repas. Au menu: des scarabés. Les caméléons les attrapent tout doucement avec leur langue. Une scène inhabituelle chez nous.

Il sera bientôt possible de se procurer des reptiles à Charleroi, ceux qui sont autorisés par la région Wallonne. C'est un étudiant de 18 ans qui se lance dans cette aventure quelque peu exotique. Iguanes, geckos, serpents et autres animaux de la famille des lézards sont déjà bien au chaud dans ses terrariums chez lui à Pont-à-Celles. Il compte augmenter son élevage en janvier pour ouvrir un magasin en ligne.

Un e-commerce dans le garage

A 18 ans, Boris Levecq rêve de transformer sa passion en travail. Il a commencé des études en agronomie à finalité animalière mais surtout il veut ouvrir un élevage professionnel. "Pas un magasin physique comme on peut le voir dans certaines animaleries. Mais un magasin qui proposera du matériel et tous les accessoires dont on a besoin pour élever ces animaux en captivité. Et puis, un élevage professionnel pour que tout ce qui sorte de chez moi soit élevé au sein de nos locaux."

Il a été couvé par le StartmeUp Challenge, un incubateur pour étudiant entrepreneur à Charleroi. Il a aujourd'hui trouvé les fonds pour aménager l'un des garages attenant à la maison familiale. "On va refaire le sol, le plafond et mettre un autre type de porte. Et avoir ici un local de quarantaine avec les nouveaux animaux qui vont arriver." Son ambition est d'avoir 200 animaux d'ici février. Et qui sait? Peut-être un jour ouvrir son propre parc zoologique.