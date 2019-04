Un incendie ne fait pas de victimes à l'hôpital Tivoli de La Louvière

Vers 20h30 ce lundi soir, un incendie s'est déclaré dans l'une des ailes du bâtiment de l’hôpital Tivoli à La Louvière. Le feu a pris dans le service qui effectue des dialyses de nuit et des consultations de jour. Un endroit où se trouvent aussi des bureaux et des salles de conférences.



Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre, basés à La Louvière, se sont rapidement rendus sur les lieux.



Des patients ont été évacués et il n'y a donc pas eu de blessés. Et les dégâts sont minimes.



L’origine de l’incendie est accidentelle : il est dû à un problème électrique au niveau du système d’extraction d’air sur la toiture. Le feu se serait propagé au niveau du revêtement de la toiture, ce qui a donné lieu à une épaisse fumée noire relativement impressionnante.