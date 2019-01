Un igloo pour protéger les SDF du froid à Mons

C'est un abri qui reste une solution provisoire pour protéger les SDF et les plus vulnérables du froid. Il a été testé à Paris et a tendance à se multiplier. Il s'agit d'un igloo sans qu'il ne soit question de glace ou de neige évidemment. Alors qu'on est en plein hiver et que de nombreux sans-abris souffrent des températures négatives, l'association montoise Solidarité SDF va recevoir 10 de ces igloos à la fin du mois de janvier, gratuitement. "Tout est allé très vite" nous explique sa responsable Romane Ben Naji, "Nous avons eu connaissance de ce nouveau concept et nous avons pris contact il y a peu avec l'association française Iglou et avec le concepteur de cet abri d'un genre nouveau. Les igloos arriveront sur Lille dans quelques jours."

Des igloos pour réchauffer les sans-abris - © NICOLAS TUCAT - AFP

Allier le technique et le social

C'est le credo de Geoffroy de Reynal, ingénieur de formation et sensibilisé au sort des SDF qui dorment dans la rue après un voyage au Monténégro. Et où la solidarité entre les personnes l'a fortement marqué. Dès son retour, il s'est mis au travail et a conçu cet igloo, "une sorte de tunnel de deux mètres de long sur un mètre vingt de large. Le matériau de cet igloo : de la mousse de polyéthylène , cela permet de gagner 15 degrés par rapport à l'extérieur, on y dort sur un matelas de mousse, on est assez bien protégé des bruits extérieurs et les portes se ferment avec du velcro résistant pour éviter qu'on ne s'introduise de l'extérieur. Et gràce à la feuille d'aluminium qui recouvre la mousse, le SDF est protégé du feu aussi." Cet abri en matière isotherme se monte en moins de deux minutes. Il permet à une personne seule ou à un couple d'y dormir.

L'association montoise Solidarité SDF attend maintenant que la ville lui trouve un endroit sécurisé pour y installer ces nouveaux abris et protéger ainsi les SDF du froid tout en demandant au CPAS d'assurer un suivi social. Solidarité SDF va envoyer dès ce jeudi plusieurs propositions de terrains aux autorités qui se disent intéressées par ce projet. Si le coût de production d'un igloo revient à environ 150 euros, l'association montoise les recevra gratuitement. Dix igloos pour soulager le quotidien des SDF.