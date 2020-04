Un homme grièvement brûlé dans l'incendie d'un hangar agricole à Renlies

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été requis dans la soirée de jeudi, vers 20h00, à la rue de Cuquegnies à Renlies (Beaumont). Un hangar agricole de 60 mètres de longueur était en feu. Plusieurs casernes ont été envoyées sur place. "Nous avons des hommes des casernes de Beaumont, Chimay, Thuin et Marcinelle sur les lieux. Une vingtaine d’hommes luttent encore contre les flammes", a précisé la zone de secours.



Le hangar agricole abrite environ 3.000 mètres cubes de ballots de paille et plusieurs engins agricoles. Les pompiers ont été contraints d’appeler une société spécialisée dans le monde agricole afin de déplacer les ballots de paille. Le fils du propriétaire du hangar, âgé d’une trentaine d’années, a été sérieusement brûlé et transporté en milieu hospitalier. "Il a été brûlé à 80% de la surface de son corps et a été emmené à l’hôpital IMTR de Loverval." D’après le porte-parole des pompiers, son état est stable.



Les pompiers sont toujours sur place ce vendredi midi pour tenter d’éteindre les flammes. Les dégâts matériels sont importants.