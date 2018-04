Un homme et une femme sous mandat d'arrêt après des perquisitions à Boussu

Un homme et une femme ont été placés sous mandat d'arrêt après des perquisitions à Boussu qui ont notamment permis de découvrir de grandes quantités de produits stupéfiants, a indiqué la police boraine.

Le service d'enquête et de recherche (SER) de la police boraine a procédé mercredi à la mise à exécution de mandats de perquisitions dans deux habitations à Boussu, dans le Hainaut.

Ces perquisitions ont permis aux policiers de mettre la main sur une grande quantité de produits stupéfiants, à savoir 80 plants de marijuana, 56 pacsons de 1,5 gramme chacun, 20 sachets de marijuana d'une contenance de 30 grammes chacun, 860 grammes de marijuana dans des bocaux, ainsi qu'une somme d'argent et une balance de précision. Des armes prohibées, dont des revolvers et des munitions, des sprays lacrymogènes et un poing américain ont également été découvertes.

Un homme et une femme ont été privés de liberté, auditionnés et présentés au juge d'instruction avant d'être placés en détention, a indiqué la police boraine.