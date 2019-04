Un guide Petit Futé consacré à Charleroi et ses environs est sorti

29 communes répertoriées Le guide se présente en 4 grands volets : Charleroi même, les environs de Charleroi, les Lacs de l'Eau d'Heure et ses alentours. Au total, 29 communes y sont répertoriées, depuis Seneffe au Nord jusqu'à Chimay dans la Botte, tout au Sud. Et pour chacune d'elle : des idées d'itinéraires - à vélo entre autres - des parcours thématiques comme le parcours 'Street Art' dans le centre-ville de Charleroi et bien sûr, les bonnes tables de notre région, des bons plans logements, sorties, shopping, et même des recettes locales: les vitoulets, l’escavèche ou encore une recette de moules à la Blanche de Charleroi.

Vous voulez découvrir ou redécouvrir Charleroi et ses environs ? Et bien un guide "Petit Futé" Charleroi Métropole vient de sortir ! Il reprend tous les bons plans logements, sorties, les bonnes tables aussi ainsi qu'une foule d'idées d'escapades dans notre région. Nous l'avons feuilleté pour vous :

Les Lacs de l'Eau d'Heure: le plus long littoral de Belgique - © RTBF

Du changement en 20 ans

Il y en a pour tous les goûts, tous les âges car pour l'auteur de ce guide, Bernard Dubrulle, Charleroi a terriblement évolué ces 20 dernières années et on y trouve désormais de quoi satisfaire toutes les curiosités. "Qu'est-ce qu'il manque à Charleroi : la mer et la montagne. Mais on peut facilement les remplacer par les kilomètres de côte aux Lacs de l'Eau d'Heure et les terrils offrent, eux aussi, la possibilité de grimper pour y découvrir les richesses qu'ils contiennent en termes de faune et de flore ", nous explique ce carolo convaincu.

C'était d'ailleurs déjà Bernard Dubrulle qui signait le précédent Petit Futé consacré à Charleroi, en 99. Vingt ans plus tard, la région a bien changé. "Le centre-ville de Charleroi-même n'a évidemment plus le même visage. Quant aux Lacs, ce n'étaient que les balbutiements il y a vingt ans. On y faisait des barbecues, tout au plus. Il était donc important de sortir un nouveau guide, actualisé, sur le Charleroi Métropole d'aujourd'hui."