Un gilet fluo sur le chemin de l’école : bonne ou mauvaise idée ?

Un triste fait divers rappelle de nouveau que la sécurité aux abords des écoles peut encore être améliorée. Récemment, à Mouscron, une jeune fille d’une dizaine d’années a été percutée par une voiture en se rendant à l’école. Son état est toujours jugé préoccupant et ce drame pousse la bourgmestre à prendre de nouvelles mesures. Brigitte Aubert voudrait imposer le port du gilet fluo à tous les enfants qui se rendent à l’école en empruntant la voie publique. Chaque élève de l’entité, tous réseaux confondus en a reçu un. Certains s’en servent toujours, d’autres l’ont vite rangé au placard. La bourgmestre veut donc rendre le gilet obligatoire. Mais qui dit obligation, dit sanction en cas de non-respect des règles. Brigitte Aubert espère ne pas en arriver là :"je n’ai pas trop l’intention d’agir comme ça. C’est davantage de la responsabilité de chacun. Je crois que ça doit devenir une habitude. C’est impératif. J’espère que je ne vais pas devoir aller jusqu’à exiger, j’aimerais bien que chacun se sente responsable et prenne la décision de le porter et qu'on demande dans les écoles que chacun puisse porter ce gilet fluo", espère-t-elle. Brigitte Aubert n’exclut pas non plus d’étendre la mesure tous les piétons, utilisateurs de trottinettes ou cyclistes peu importe leur âge.

Ce n'est plus la peine d'avoir un code de la route

Et pourtant, du côté de l’Institut VIAS, on n’est pas persuadé de l’efficacité d’une telle mesure. Pour Benoit Godart, porte-parole de VIAS, "on a un peu l’impression qu’on reporte ici la responsabilité des accidents sur les enfants. Et ça donne l’impression que s’il y a des accidents sur le chemin de l’école, c’est uniquement parce que les enfants ne sont pas assez visibles, ou n’ont pas de gilet fluo. Si, chaque fois qu’il y a un accident, aussi dramatique soit-il, dans une commune, on invente de nouvelles règles du code de la route, ce n’est plus la peine d’avoir un code la route", argumente-t-il.

Selon des chiffres de VIAS, chaque année entre 2015 et 2019, plus de 2500 enfants ont été victimes d’un accident sur le chemin de l’école.