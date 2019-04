La ville de Mons va vibrer au son de l’accordéon jusqu’à dimanche. La cité du Doudou accueille en ce moment le 6e festival international « Accordéons-nous » et cette année, un invité de choix est présent : un « facteur d’accordéon » comme on dit, un réparateur et fabricant renommé venu tout droit d’Italie pour transmettre son art chez nous. Tonino Alessandrini appartient à une grande lignée de fabricants d’accordéons dont la signature « Fratelli Alessandrini » (la Fratrie Alessandrini) fut apposée pour la première fois sur un accordéon dans les années septante par son grand-père, avant que son père ne reprenne le flambeau. « Il a commencé dans les grandes usines et puis a fondé sa propre firme. Et de mon père je suis passé moi aussi à la réparation d’accordéon » raconte Tonino.

Un "facteur" d'accordéon renommé à Mons jusqu'à dimanche - © Tous droits réservés

La venue d’un artisan renommé de cette « Mecque de l’accordéon » n’est d’ailleurs pas passée inaperçue, Tonino a un planning de réparation et d’entretien chargé, rempli de rendez-vous avec des accordéonistes belges qui sautent sur l’occasion. « C’est une chance de l’avoir ici » abonde Julien, un accordéoniste amateur qui vient de remettre son instrument au « maestro » italien pour un entretien en profondeur : « C’est un métier qui n’est pas très représenté chez nous, presque en pénurie. Parfois on retourne jusqu’en Italie pour le faire arranger alors autant qu’il vienne ici. Quand on sort de chez lui, l’accordéon a un son particulier » poursuit-il.

Et la collaboration entre «Accordéons-nous.org et cet orfèvre du « piano à bretelles », comme on appelle parfois l’accordéon, ne devrait pas s’arrêter-là. Olivier Douyez, l’organisateur du festival qui l’a invité, souhaite que Tonino aide à faire revivre le métier de « facteur d’accordéon » chez nous : « Avec l’école de promotion sociale de Jemappes-Quiévrain, on va créer un cours de réparation d’accordéon en deux ans et Tonino viendra donner cours ici à Jemappes pour former des Belges et ils iront aussi faire des stages là-bas en Italie », nous explique-t-il.

L’art de réparer les accordéons est un savoir-faire total : il faut savoir combiner la menuiserie, la tringlerie, la peinture, l’accordage ou encore la mécanique : « la particularité de cet instrument c’est qu’il y a beaucoup de fonctions techniques, il y a de la mécanique dans le bas de la structure et énormément de pièces, surtout sur le clavier […] c’est un travail très délicat », ajoute Tonino. Ses conseils seront donc les bienvenus pour relancer la passion de la fabrique et de l’entretien d’accordéons en Belgique.