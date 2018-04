Un étudiant de l'ULB serait en centre fermé depuis quinze jours

Gabriel Hervé Domgue est camerounais. Arrivé en Belgique en 2011, il serait actuellement en 2ème année de Master et devrait terminer ses études cette année.

L'étudiant a été arrêté le 8 avril. Selon la porte-parole de l'Office des étrangers, Dominique Ernould, l'étudiant n'était pas en ordre de séjour.

"Cette personne est arrivée en Belgique en 2011. Mais depuis 2013/2014, il y a déjà eu plusieurs ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés. Je pense que c’est parce que la personne ne remplissait pas les conditions pour renouveler son statut d’étudiant en bonne et due forme. Donc, l’Office des Etrangers a pris la décision de mettre fin définitivement à son séjour avec un maintien en centre fermé. Par ailleurs, il a été pris en flagrant délit de travail au noir en avril. Tous ces éléments ont justifié notre prise de décision."

Du travail au noir contesté par ses proches

Selon le collectif contre les Rafles et les Expulsions et pour la Régularisation, l'étudiant camerounais était en fait bénévole chez Oxfam. Et c'est dans le cadre de ce bénévolat qu'il aurait été arrêté.

Gabriel Hervé Domgue demande à présent aux autorités belges qu'on le laisse terminer son année scolaire et son mémoire.

L'ULB, de son côté, n'a pas encore réagi. Elle va tenter ce lundi d'en savoir un peu plus et décidera ensuite d'une éventuelle réaction.