Un escape game spécial bières trappistes.

Le magazine So Soir vous emmène découvrir une nouvelle attraction à Chimay.

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19. "

Ce jeudi, direction Chimay pour y découvrir une nouvelle attraction, un escape game. "Pour rappel, le principe d’un escape game, c’est d’enfermer groupe de personnes dans une pièce. Elles ont 60 minutes pour en sortir", explique Anissa Hezzaz, journaliste pour le magazine So Soir. Baptisé "Le trésor de l’abbaye", l’escape game de Chimay "vous plonge dans le monde des bières trappistes, avec des énigmes sur les bières."

Ce nouvel espace se trouve dans les sous-sols réaménagés de l’hôtel de ville de Chimay.

Tous les détails sont à découvrir sur le site de So Soir.