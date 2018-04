Un élève attaqué au couteau à l'Athénée provincial de La Louvière

Un élève de première secondaire de l'Athénée provincial de La Louvière a reçu des coups de couteau de la part d'un condisciple en plein cours, lundi vers 11h30. L'auteur a été interpellé tandis que la victime a été hospitalisée. Les jours de ce dernier ne sont pas en danger, a indiqué la police de La Louvière.

La police et les secours sont descendus sur les lieux et un périmètre de sécurité a été dressé. L'auteur des faits a été interpellé et doit être auditionné par les services de police. Les raisons de son acte ne sont pas encore connues.

La victime, un jeune adolescent, a été transporté à l'hôpital de Jolimont. Selon la zone de police louviéroise, son état est stable et ses jours ne sont pas en danger.

Toujours d'après la même source, les cours dans l'établissement se sont poursuivis normalement sauf, probablement, dans la classe où l'incident s'est produit et dont les élèves doivent être auditionnés.