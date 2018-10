Un éboueur agressé par un automobiliste à Baudour

Un éboueur travaillant pour l'intercommunale Hygea a été agressé par un automobiliste à Baudour, mardi en fin de matinée.

Vraisemblablement agacé par les ralentissements de la circulation, l'automobiliste est sorti de sa voiture armé d'un bâton. Il a frappé l'éboueur au niveau du dos. La victime a été emmenée aux urgences. Elle n'a pas de blessures graves, mais plusieurs jours d'incapacité de travail.

L'éboueur compte porter plainte. Du côté de l'intercommunale Hygea, on parle de faits inacceptables. On dénonce également un déroulement des collectes de plus en plus compliqué.