Un coup de BOOST pour 15 jeunes Montois et Louviérois

Un jeune issu d’un milieu défavorisé a 5x moins de chances d’entamer des études supérieures. Ce constat a servi de base de réflexion à la Fondation Roi Baudoin. Avec son programme BOOST, elle encadre des jeunes qui ont un potentiel, un projet mais pas toujours les contacts ou les finances nécessaires. 450 jeunes sont actuellement suivis à Bruxelles mais aussi dans 4 villes wallonnes (Liège, Verviers, Mons et La Louvière) et à Gand. Dans le Hainaut, le projet a démarré il y a quelques mois. Nous avons suivi deux jeunes qui l’ont intégré.

Les deux jeunes filles ont rejoint le programme BOOST fin de l'année dernière. - © Sarah Devaux

"Prendre son courage à deux mains"

Ce jour-là, les 15 jeunes assistent à un atelier autour du fonctionnement de leur cerveau. Leur mémoire est-elle plutôt visuelle ? Sonore ? Gestuelle ? C’est toute la question. Objectif : mieux comprendre son mode de fonctionnement et le mettre à profit pour étudier de manière plus efficace. Naomie, une Louviéroise de 15 ans, a dû prendre son courage à deux mains pour s’inscrire. "Je savais qu’il fallait défendre son dossier devant un jury et je ne suis pas toujours bonne en éloquence. J’ai failli abandonner mais finalement je suis allée au bout et je suis fière d’avoir vaincu ma timidité. Ça m’a permis d’être là du coup je suis contente !", sourit la jeune fille. Même satisfaction pour Ilahita, 16 ans, de Mons. "Quand j’ai des difficultés à l’école par exemple, je peux faire appel à un prof particulier. Ça m’aide de me sentir épaulée. Gaëlle, ma coach, est presque devenue ma 2e maman, c’est vous dire !"