Un conseiller du parc naturel pour aider les agriculteurs à réduire l'utilisation de produits chimiques

Alors qu’on attend ce jeudi un nouveau rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC (195 états qui planchent sur le réchauffement climatique), au sujet de " l’exploitation des sols et l’alimentation de la population dans le monde "; sur le terrain, les efforts se poursuivent pour tenter de limiter, voire de supprimer le recours aux produits chimiques et notamment aux pesticides.

C’est ainsi que plusieurs parcs naturels se sont fixé la mission d’aider les agriculteurs à y parvenir. Il s’agit d’un projet pilote wallon : "Génération Terre". Son principe : un conseiller du parc naturel épaule l’agriculteur volontaire dans son travail quotidien pour réduire les traitements systématiques. Avec un objectif : diminuer de 50% les produits phytos d’ici 5 ans, tout en conservant un rendement minimum dans les cultures.

A Bury, près de Péruwelz, Frank Cloet, agriculteur, fait depuis longtemps tout ce qu’il peut pour réduire l’utilisation des produits phytos. Mais cette fois, il souhaite aller un pas plus loin. Il a fait appel au conseiller du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut.

Décaler un semis de quelques jours peut éviter l’utilisation d’un herbicide

Des conseils précieux pour des agriculteurs qui ont souvent le nez dans le guidon : " Ce n'est pas évident pour nous, confirme Frank Cloet, parce qu’on a encore un élevage à côté… il faut tout gérer. Avec l’assistance de Mathieu, je suis sûr et certain qu’on saurait aller plus vite plus loin en termes d'utilisation de produits phytos ".

Mathieu, c’est Mathieu Bonnave, le conseiller du parc naturel des Plaines de l’Escaut. Il prodigue ses conseils à huit agriculteurs de la région. Il passe régulièrement dans les parcelles pour repérer et anticiper les éventuels dangers : maladies, ravageurs,… Il met ses connaissances au service des fermiers. Par exemple, décaler un semis de quelques jours peut éviter l’utilisation d’un herbicide. " Il faut aussi observer les cultures, dit-il. Exemple : si les pucerons arrivent, il faut voir si les coccinelles sont présentes aussi. Si c'est le cas, il n’est vraiment pas nécessaire de mettre un pesticide ", argumente-t-il.

Trois parcs naturels participent à ce projet pilote, ceux de la vallée de l’Attert, des plaines de l’Escaut et de la Burdinale-Mehaigne.