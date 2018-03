Un chirurgien de Marie Curie et Vésale accusé de harcèlement et d'agression sexuelle

Nos confrères de Paris Match révèlent une affaire pour le moins délicate. Un chirurgien actif à Marie Curie et Vésale est accusé d’harcèlement et d’agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés entre 2014 et 2016.

Quatre plaintes ont été déposées par deux stagiaires en médecine, une infirmière et une patiente.

Le chirurgien est suspendu depuis février 2017.

Précisons qu’il n’y a toujours pas d’inculpation dans ce dossier. Le médecin incriminé conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.