Un chantier de drainage provoque l'explosion d'une conduite d'hydrogène à Braine-le-Comte : pas de blessés

Une canalisation d'hydrogène de la société "Air Liquide" a été touchée, ce jeudi vers 11h00, par un engin de chantier affecté à des travaux de drainage pour le compte d'une autre entreprise. Les faits se sont déroulés dans un champ à Braine-le-Comte, à proximité du chemin Gaillard.



C'est une pelleteuse qui, en creusant une tranchée, a troué la conduite. Une explosion a alors eu lieu, avec des flammes de plusieurs mètres de haut.



Un engin de chantier a été détruit mais il n'y a pas de blessés malgré une évidente grosse frayeur. Deux habitations situées non loin de là ont été évacuées par précaution et un périmètre de sécurité a été établi.



La société Air Liquide a immédiatement appliqué des procédures pour assurer la sécurité des riverains et de la canalisation afin de limiter les dégâts. Un entrepreneur certifié par Air Liquide a été désigné pour effectuer les réparations.