Un centre d’appels local pour répondre à toutes les questions des Carolos sur la vaccination

Les Carolos sont encore nombreux à se poser des questions tant sur la Covid-19 que sur la vaccination et ses modalités. Pour répondre à la demande des citoyens qui sont toujours quelque peu désorientés, un numéro vert vient d’être mis en place par la Ville et son service santé. C’est le 0800 11 973.



Olivier Dubois est inspecteur général à la Ville de Charleroi et il explique les objectifs et le fonctionnement de ce centre d’appels : "Ce call-center communal qui permet de répondre aux citoyens qui se posent des questions sur l’organisation concrète du processus de vaccination. E donc, effectivement, on a une quinzaine d’agents chargés de répondre aux citoyens qui se posent des questions du type ‘Quand vais-je être vacciné ? Puis-je venir avec quelqu’un ? Comment me rendre au centre de vaccinations ?’. Toutes ces questions pratiques pour lesquelles le citoyen peut encore se poser des questions. Alors, on offrira soit une réponse directe à chaque citoyen qui pose des questions, soit on le renverra vers l’opérateur le plus approprié pour répondre à une question plus pointue. Et, principalement, on renvoie soit vers le call-center régional si c’est une question qui est vraiment liée à l’inscription, soit vers la centrale de mobilité qui est un organisme qui va pouvoir aider chaque citoyen, en fonction de sa situation particulière, à trouver le meilleur moyen de se rendre au centre de vaccination. Soit, encore, on réoriente le citoyen vers le médecin généraliste qui est aussi une personne de conseil dans le cadre de ce processus de vaccination."



Pour rappel, le numéro gratuit à former sur votre téléphone pour joindre ce call-center communal carolo est le 0800 11 973.