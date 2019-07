Un camion de chaux vive se renverse à Montignies-sur-Sambre : chaussée fermée

Un camion qui contenait de la chaux vive s’est renversé et a perdu son chargement sur une centaine de mètres ce mardi matin à Montignies-sur-Sambre (Charleroi). Les faits se sont produits sur la chaussée de Châtelineau. La route a été fermée à la circulation et la protection civile de Crisnée a été appelée sur place, signale la police de Charleroi.



Les polices locales de Châtelet et de Charleroi sont sur place pour les constatations d’usage.