Un Boussutois, entraîneur de water-polo, inculpé pour viol et pédopornographie

A Boussu, une affaire de moeurs fait des remous. Un homme de 37 ans est inculpé pour le viol d'une mineure, attentat à la pudeur et détention/diffusion d'images pédopornographique. La victime a neuf ans. Il s'agit de la fille de son ex-compagne. L'auteur présumé de ces faits est en prison depuis jeudi. Durant quinze ans, celui qui était aussi moniteur de water-polo a été en contact avec de nombreux jeunes. Dans son club à Soignies, on tombe des nues et on assure qu'aucun incident du genre n'a jamais été rapporté. Lundi soir, le staff a rencontré les parents pour que chacun puisse s'exprimer sur l'affaire.