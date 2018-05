Un ballet robotique créé et confectionné par des étudiants à Charleroi

Ces 3, 4 et 5 mai se tient l'exposition "Utopie en compagnie des robots" au Rockerill Art Industry de Charleroi. Cette manifestation est une initiative de l'Institut Saint Anne de Gosselies qui organise, tous les deux ans, son festival citoyen. Au programme : des robots entièrement construits par les élèves et une réflexion sur la place que tiennent les machines dans notre vie actuelle.

Il aura fallu deux ans de travail et 400 élèves pour mettre sur pied cette exposition futuriste. Gil Demoortel, enseignant, est l’une des têtes pensantes du projet : "L’idée de départ émerge des ateliers d’infographie qui avaient besoin d’appui et du soutien brillant d’ailleurs de nos élèves d’informatique. Mais ça ne suffisait pas. Donc on a fait appel à d’autres écoles comme les Aumôniers du Travail qui nous ont soutenu pour la structure des robots. Six robots réellement conçus par des élèves, et qui font quand même 1m25 de haut, vont réaliser une chorégraphie dans une scénographie inventée par les élèves."

Au programme aussi de cette exposition : des hologrammes, des illusions d’optique, des pièces de théâtre, des défilés de mode et, donc, une nouveauté cette année avec un ballet robotique.

L’exposition est entièrement gratuite et est accessible du 3 au 5 mai au Rockerill, route de Mons, à Marchienne-au-Pont.