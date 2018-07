Un autre Tour de France a débarqué en Belgique

C'est un autre Tour de France, et depuis ce vendredi il a posé les roues en Belgique. Le Tour Alternatiba est chez nous jusqu'à lundi soir. Dans son peloton pas de maillot jaune, mais des t-shirts verts avec un slogan : "Changeons le système, pas le climat !"

"Notre message est aussi de dire qu’il y a urgence et qu’il est temps de passer à l’action pour le climat."

Ils sont au total une centaine à se relayer sur le vélo, pour composer un peloton d’une quinzaine de personnes en permanence. L’objectif de cette tournée qui s’étale de juin à octobre est de sensibiliser à l’urgence climatique. "Lors de chaque étape, nous partons à la découverte d’initiatives locales pour le climat, explique Léa Vavasseur, l’une des membres de l’organisation. Le but est aussi de mobiliser sur le terrain, nous voulons que les gens nous rejoignent. Notre message est aussi de dire qu’il y a urgence et qu’il est temps de passer à l’action pour le climat."

5800 kilomètres jusqu'en octobre

Tout au long de ses 5800 kilomètres, Alternatiba part donc à la rencontre de ceux qui sont déjà dans l’action. Pour ses premiers coups de pédale en Belgique, le Tour faisait une halte à Tournai avant de prendre la direction d’Ath. Ils ont été accueilli à "la Pépinière", un jardin partagé créé récemment. "Accueillir Alternatiba, c’était dans notre philosophie, Yvan Persoon, membre du collectif à la base de la Pépinière. Ça s’est fait spontanément. Chaque opportunité est bonne à prendre pour partager les expériences."

Au total, jusqu’en octobre et l’arrivée finale à Bayonne, le Tour Alternatiba visitera plus de 200 localités en France et dans les pays frontaliers. Il sera à Bruxelles ce samedi et à Charleroi dimanche.