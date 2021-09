"Un autre regard": une exposition pour célébrer la différence.

Etre différent, c’est parfois lourd à porter, surtout à cause du regard des autres. Pour casser un peu les clichés, un photographe expose à Mouscron, dans les locaux de l’asbl 2 l’Aut’Côté. Mickaël Mattis a photographié plusieurs volontaires porteurs d’un handicap.

Voilà plus de 20 ans que Michèle se déplace avec des béquilles. Poser en studio, devant un photographe professionnel, c’était une première "ça nous donne du moral, c’est comme un médicament, ça nous fait du bien." A l’âge de 35 ans, cette mère de 3 enfants fait une rupture d’anévrisme "j’ai du tout réapprendre comme un enfant : à parler, à me laver toute seule." Même si la vie ne l’a pas épargnée, Michèle est souriante sur ses clichés, comme dans la vie " je croque la vie à pleines dents : j’ai fait des études d’œnologie, je suis indépendante dans les vins. Je vis dans une maison à Mouscron, sans aide à domicile, je gère tout, toute seule. Je suis fière et je veux que mes enfants comprennent cela."