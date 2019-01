Un athlète Houdinois veut battre un record du monde sur tapis roulant

Il s'appelle Johan Bongrain et il a 27 ans. Cet homme s’est fixé un but : établir un nouveau record du monde de course sur tapis roulant. Son objectif est de parcourir 78 km en six heures de course non stop !



Rencontré en plein entrainement à l'hôtel Novotel de Charleroi, Johan ne semble plus quitter sa machine à courir et c’est essoufflé qu’il nous parle de son projet : "Battre le semi-marathon sur le tapis en 1h07 et alors battre le record des six heures. Je veux le faire et je m’adapte à ça pour le moment car j’ai déjà fait les douze heures mais ça n’a pas trop été à cause d’une contraction à la jambe droite. Et ici on s’entraîne pour. Ici on en est à 286 km depuis lundi soir. Puis ici, on va adapter une semaine de pause avec seulement cinq à sept kilomètres par jour pour décontracter tour ça. Après, on retourne à 45 km le premier jour pour effectuer 70 à 80 km pour s’y habituer justement."



Johan Bongrain s’attaquera au record du monde qu’il convoite à la fin du mois d’avril.