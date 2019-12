Un appel à témoins après le meurtre sur le parking de l'Aldi à Tertre

La police fédérale a lancé jeudi un appel à témoins dans le cadre du dossier du meurtre de William Guichart, le 6 novembre, sur le parking de l'Aldi à Tertre (Saint-Ghislain).

Les enquêteurs recherchent des témoins qui pourraient donner des informations sur l'altercation et la bagarre qui avait éclaté entre deux conducteurs, ce jour-là vers 18 heures. Les faits s'étaient produits sur le parking des magasins Aldi et Renmans, rue de la Rivièrette à Tertre, plus précisément à proximité de l'entrée du magasin Renmans. Un des conducteurs, un homme de 50 ans originaire du Borinage, avait perdu la vie dans la violente bagarre.

Les conducteurs se déplaçaient à bord d'une Renault Clio break blanche et d'une BMW série 3 Compact de couleur foncée.Un Dourois de 32 ans a été arrêté et inculpé de meurtre dans le cadre du dossier. L'auteur présumé des faits avait déjà été condamné à deux reprises à un total de huit ans de prison pour plusieurs actes de violence. Le jour des faits, il était encore sous bracelet électronique, qui devait lui être retiré le lendemain.

Dans son appel à témoins, la police fédérale a indiqué que, peu avant les faits, vers 17h55, ces automobilistes auraient eu une altercation au niveau du carrefour situé sur la RN547 en direction du centre de Saint-Ghislain ou sur le trajet menant aux magasins Aldi et Renmans de Tertre. Les personnes souhaitant transmettre des informations sur ce dossier peuvent prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 ou envoyer leurs témoignages par courriel à avisderecherche@police.belgium.eu.